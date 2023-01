Neerslag veroorzaakt opnieuw plaatselijke overschrijdingen alarmdrempels waterlopen

De prewaakdrempel werd overschreden op twee plaatsen rond het IJzerbekken. Dat is het geval in Roesbrugge en Lo-Fintele. In het Beneden Scheldebekken is op de Durme afwaarts Lokeren de waakdrempel overschreden, de tendens is er momenteel licht stijgend. Ook op de Moervaart ter hoogte van Sinaai werd de waakdrempel overschreden.