Neen, wie zelf niet besmet is met het coronavirus, kan het virus niet doorgeven

Meestal zwaarbe­wolk­te dag met perioden van regen

Het is vandaag/zondag zwaarbewolkt met buien, met in de hoge Ardennen (smeltende) sneeuw. Ook elders is eventueel een vlok sneeuw of korrelhagel mogelijk. In het westen vallen er minder buien en kunnen er een paar opklaringen voorkomen. Tegen de avond wordt het ook in het oosten overwegend droog, al valt er wellicht nog soms wat lichte sneeuw over de hoogten. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 8 of 9 graden in het westen. De wind waait matig uit het zuidwesten en draait aan zee naar het westnoordwesten. Dat meldt het KMI.

16 januari