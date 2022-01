Neen, wie zelf niet besmet is met corona kan het virus niet doorgeven

Joke Schauvlie­ge vindt niet dat ze fouten maakte in PFOS-dos­sier: “Ik zou het met kennis van 2017 opnieuw zo doen”

Er waren in 2017 geen aanwijzingen dat de PFOS-vervuiling in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht een gevaar was voor de volksgezondheid. Dat heeft voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) gezegd in de onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement. Voormalig minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) liet een gelijkaardige boodschap horen en counterde de critici die spreken van een “doofpotoperatie”.

13:55