Neen, de jeugd wil niet alleen ‘vrijheid blijheid’: protest tegen afschaffing schooluniform in Brugge... door leerlingen zélf

Al meer dan 1.150 keer is de oproep ‘Uniform in SASK moet blijven' ondertekend, waarbij SASK de afkorting is voor het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis. Heus niet alleen stijfdeftige ouders, blijkt uit de tienertaal bij de reacties: “Het uniform staat symbool voor deze school”, aldus ene Zoran. “Dit is een domme beslissing, het uniform zorgt voor identiteit”, aldus Julie. En Vic vindt: “De school moe (sic) geen kleurboekje zijn.” Eén van de ontgoochelde ouders is dan weer Olivier Lanszweert. “We kregen een droge mail op zaterdagavond. We zijn zeker tegen de afschaffing van het uniform en vooral ook verwonderd over de manier waarop dit gecommuniceerd wordt.”

Lang was ook het SASK - dat de wijziging al volgend schooljaar wil doorvoeren - overtuigd van het uniform en de waarde. Tot vandaag staan in het reglement niet mis te verstane richtlijnen als “onze leerlingen komen stijlvol voor de dag”. Extravagantie en veel bloot zijn verboden, er wordt ook een “sobere en kambare haartooi” vereist. Wat wel mag: effen T-shirt, lichtblauw hemd, marineblauwe pull of broek... Die zijn te koop aan prijzen die wat hoger liggen dan bij pakweg H&M, maar ook weer niet buitensporig: 30 euro voor een blouse, 35 euro voor een sweatertrui, 40 euro voor een jurk... Uitsluiten deed het uniform dus niet, maar niettemin wisselt de directie het geweer van schouder: “Iedereen moet zich hier welkom voelen, nu lopen we soms ouders en leerlingen mis door onze kledingstijl”, aldus directeur Humaniora Joost Laeremans. Maar dat er ook ouders zijn die een plooirok met structuur, discipline en traditie associëren, en op die basis voor een school kiezen, beseft de directeur. “We hebben veel positieve reacties gekregen, maar ook ontgoochelde. We hebben daar zeker begrip voor.”

Quote Momenteel blijven nog maar een twintigtal uniform­scho­len in Vlaanderen over, één van de laatste ‘mohikanen’ die het afschaften was Nieuwen Bosch in Gent, dat gebeurde in 2021 redelijk geruisloos

Het protest is opvallend, omdat de voorbije jaren eerder omgekeerde signalen vanuit ‘de jeugd van tegenwoordig’ kwamen. In 2014 protesteerden jongens van Don Bosco in Genk in rok, omdat ze geen korte broek mochten dragen. In 2018 was het opnieuw hommeles in Genk omdat leerlingen het uniform liever afgeschaft wilden, wat na 60 jaar traditie ook gebeurde. En in 2021 kwam alweer Don Bosco, dit keer in Zwijnaarde, in het nieuws tijdens de hittegolf: de (uniformloze) leerlingen uitten hun ongenoegen over het verbod op flipflops en andere zomerse kledij als spaghettibandjes. Het recht op een blote buik - al dan niet universeel - haalde dagenlang het nieuws. Momenteel blijven overigens nog maar een twintigtal uniformscholen in Vlaanderen over, één van de laatste ‘mohikanen’ die het afschaften was Nieuwen Bosch in Gent, dat gebeurde in 2021 redelijk geruisloos. “De Gentse grijzekes zijn niet meer”, klonk het toen in artikels, maar meer ook niet.

De commotie rond het afschaffen van het blauwe uniform in Brugge heeft de directie voorlopig niet op andere gedachten gebracht. “Een deel van de kritiek ging over het gebrek aan inspraak. Daar ben ik formeel in: we namen deze beslissing na een overleg met alle participatieorganen”, aldus directeur Laeremans. “We stellen gewoon vast dat het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van een uniform steeds kleiner wordt. Als we een school willen zijn voor alle leerlingen, moeten we dit in vraag durven stellen.” Daarenboven, zo zegt de directeur, waren de kledingvoorschriften al flink versoepeld. “Het is niet zo dat wij zo strikt zijn als een Engelse kostschool. Logo’s en merken waren wel al toegelaten. Op vraag van ouders en leerlingen, bovendien.”

De school maakt zich bovendien sterk dat er geen ‘kleurboek’ komt, met alle remmen los. “Normen en waarden blijven we belangrijk vinden”, aldus Petra De Spiegelaere, directeur Kleuterschool, en Carl Deprez, directeur Lagere school. “Geen uniform, zal ook niet betekenen dat alles toegelaten is. Per afdeling komen er nieuwe kledingvoorschriften in overleg met het oudercomité en leerlingen over wat we verstaan onder verzorgde en stijlvolle kledij. Zo is het stofjasje voor de kleuters praktisch en zullen ze dit blijven dragen in de klas.”

