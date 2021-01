Neem jij ook deel aan de vaccinatiepeiling?

OPROEP. Had u vannacht een noodgeval waarmee u nergens terecht kon?

8:44 De voorbije nacht waren de noodnummers 100, 101 en 112 door een panne bij de noodcentrales moeilijk bereikbaar in ons land. Zat u vannacht met een noodgeval en kon u door de storing de nooddiensten niet bereiken? Laat het ons weten via een mailtje naar luc.beernaert@dpgmedia.be en vergeet niet het telefoonnummer te vermelden waarop we u vandaag kunnen bereiken.