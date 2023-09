Neef van bisschop Vangheluwe krijgt gezicht: Mark (55) getuigt over misbruik in Canvas-docu

KIJK. Brand aan voormalige jeugdloka­len in ‘de Pax’: politie start onderzoek naar mogelijke brandstich­ting

De hulpdiensten werden zondagmorgen opgeroepen voor een uitslaande brand aan de zaal Pax in Hoogstraten. Het ging om een buitenbrand die was overgeslagen op het gebouw zelf. De politie is met een onderzoek gestart. Brandstichting is niet uitgesloten. Eind augustus werd in de onmiddellijke omgeving ook al eens een picknickbank in brand gestoken.