Nederlandstaligen ondervertegenwoordigd binnen de Regie der Gebouwen

Neen, wie zelf niet besmet is met het coronavi­rus, kan het virus niet doorgeven

“Zelfs als je niet besmet bent, kan je drager zijn van het virus en anderen besmetten.” Deze ongelukkige verspreking van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) in de Zevende Dag beroert sinds zondag de gemoederen op sociale media. “Uiteraard had de minister het over mensen zonder symptomen", preciseert zijn woordvoerder.

10:34