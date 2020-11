Nederlandse restaurants steken grens over om takeaway aan te bieden: “Passie voor lekker eten is grenzeloos”

Horeca dicht tot volgende lente? “Zou ons niets verbazen. Maar liever nu langer dicht dan in 2021 steeds opnieuw de deuren te moeten sluiten”

17 november Biostatisticus Niel Hens (UHasselt) vertelde gisteren in De Afspraak dat hij niet verwacht dat de horeca dit jaar nog zal heropenen. “We weten dat dat een risicovolle omgeving is. Uitbaters doen enorm hun best, maar het is een ontmoetingsplaats zonder mondmasker. We drinken al eens iets en er wordt wat losser met elkaar omgegaan. Dat heeft het virus nu eenmaal graag.” Wij legden ons oor te luister bij enkele horeca-uitbaters en vroegen wat zij van die uitspraak vinden en het feit dat ze misschien nog langer dan verwacht de deuren zullen moeten dichthouden.