Nederlandse premier Mark Rutte botst met Hongaarse collega Orban: “Waarom verlaat je EU niet?”

In een bitse discussie over de rechten van holebi's heeft de Nederlandse premier Mark Rutte vanavond op de Europese top in Brussel zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orban uitgedaagd om uit de Europese Unie te stappen, zo melden ingewijden.

In het debat zou Rutte volgens insiders aan Orban gevraagd hebben waarom hij artikel 50 van het Europese verdrag niet activeert indien de waarden van de EU hem niet schikken. Artikel 50 biedt lidstaten die dat wensen een officiële procedure om de EU te verlaten. Het artikel maakte de brexit mogelijk.

Orban kwam op de Europese top zwaar onder vuur te liggen omwille van nieuwe nationale wetgeving die een verbod instelt op het afbeelden en propageren van homoseksualiteit, afwijking van genderidentiteit en geslachtsverandering bij personen jonger dan 18 jaar. Polen en Slovenië zouden volgens diplomaten rugdekking hebben gegeven aan Hongarije.

Al voor aanvang van de top had Rutte zwaar uitgehaald. Het Hongarije van Orban heeft volgens hem "niets meer te zoeken in de EU" indien de wet niet wordt ingetrokken. De Nederlander beseft echter dat de kritiek op zijn beleid Orban enkel populairder maakt op het thuisfront en twijfelde er niet aan dat Orban geen gas zal terugnemen. "Hij is schaamteloos en gaat ermee door.”

Volledig scherm Hongaars premier Viktor Orban (r.). © AP

“We willen EU redden van hypocrieten”

Rutte en Orban, twee van de langst dienende regeringsleiders in de Europese Raad, gingen in het verleden al eerder in de clinch over de rechtsstaat en democratische waarden. De verklaring van Rutte is volgens de Hongaarse justitieminister Judit Varga "niets meer dan een nieuwe episode in de politieke chantage-serie". "Hongarije wil de EU niet verlaten. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten", reageerde ze op Twitter.

Er is geen verdragsartikel waarmee een lidstaat uit de EU kan worden gezet. De Europese Commissie kan wel een inbreukprocedure lanceren. Indien het Hof van Justitie aan het einde van die procedure oordeelt dat de wet in strijd is met Europese wetgeving, dan is Boedapest verplicht de wet aan te passen. De Commissie heeft al aangegeven dat ze meent dat de wet de Europese wetgeving op verscheidene punten schendt.