Nederlandse politie vindt lichaam in Maas, net over Belgische grens: mogelijk gaat het om moeder van jongetje wiens lichaam eerder al werd gevonden

Mysterie aan de Maas: lichaam 5-jarige Nail gevonden, 38-jarige mama Fatma spoorloos. Wat is er gebeurd?

Mysterie aan de Maas: na een ruzie met haar echtgenoot verliet Fatma Bayram (38) en zoontje Nail (5) de gezinswoning in Oupeye, bij Luik. Enkele uren later werd het levenloos lichaam van de jongen teruggevonden, mama Fatma is nog steeds spoorloos. Wat is er gebeurd?