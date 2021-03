Nederlandse politie toont beelden van invallen na kraken Sky ECC

In totaal werden er zo’n 30 aanhoudingen verricht en 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij werden onder andere 28 vuurwapens in beslag genomen in Rotterdam. De Nederlandse politie kon, net zoals de Belgische, toegang krijgen tot miljoenen versleutelde berichten die verstuurd werden via Sky ECC, een populaire berichtendienst in het criminele netwerk. Volgens de Nederlandse politie kunnen ze sinds februari 2021 het versleutelde verkeer live meelezen. Ondertussen hebben de Nederlandse autoriteiten de server van Sky ECC offline gehaald en in beslag genomen.