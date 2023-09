Nederlandse milieuraad roept op om asbestdaken versneld te ruimen. Moeten we dat in Vlaanderen ook doen? En hoeveel kost dat?

Ronsenaar Youssef verliest deel familie en vrienden door aardbeving Marokko en start zelf inzamelac­tie

Youssef uit Ronse verloor tijdens de aardbeving in Marokko verschillende familieleden en vrienden: “De echtgenote van mijn neef, ze was hoogzwanger”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. Youssef is een inzamelactie begonnen om geld te geven voor de heropbouw van de getroffen dorpen. Bekijk hierboven de volledige reportage.