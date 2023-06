Nederlandse massadonor verwekte 35 kinderen in België: “Ze zijn met liefde gemaakt”

De Nederlandse ‘seriedonor’ Jonathan Meijer (41), die wereldwijd 550 kinderen verwekte, heeft in België 35 nakomelingen. Dat zegt hij donderdagavond in ‘Terzake’ bij de VRT. Hij zou via internet met de Belgische moeders hebben afgesproken. In Belgische ziekenhuizen werd maximaal vier keer geïnsemineerd met zijn sperma. Tot nu toe waren in ons land twee nakomelingen van de donor bekend.

Hoewel een donor in ons land maximaal zes vrouwen mag bevruchten, kon Meijer ongehinderd zijn zaad doneren omdat er in België geen controle is op illegale internetdonoren. Dat wensouders toch via internet op zoek gaan naar donoren, komt doordat het namelijk de enige manier is om te weten wie de zaaddonor is. Bij de legale procedures via het ziekenhuis moeten donoren namelijk anoniem blijven volgens de Belgische wet. De wensouders die het zaad van Meijer via het ziekenhuis kregen, zullen dan ook niet geïnformeerd worden.

“Het is een grondrecht van kinderen om te weten waar ze vandaan komen”, zegt de Nederlandse zaaddonor daarover in Terzake: “Ik betreur dat het anoniem gelopen is. Van mij mogen die Belgische gezinnen wel gecontacteerd worden.” In datzelfde programma liet de Belgische belangenverenigingen Donorkinderen eerder al laten weten voorstander te zijn van het afschaffen van het anonimiteitsprincipe.

Centraal donorregister

Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt ondertussen aan een centraal donorregister in ons land, dat ondanks een wet uit 2007 nog niet van de grond kwam. Ook in Nederland is er nog geen register. Het is de bedoeling dat fertiliteitscentra ins ons land tegen het einde van dit jaar een register kunnen raadplegen om te voorkomen dat mannen te vaak doneren. Maar de effecten zullen beperkt zijn tot de landsgrens: er zijn internationaal geen afspraken of controles om te voorkomen dat seriedonoren als Meijer hun gang gaan.

Meijer loog structu­reel over het aantal kinderen dat hij al verwerkte tegen de vrouwen die hij illegaal bevruchtte. Toch toont hij geen berouw.

Risico's

Er zijn namelijk grote risico's als dezelfde man te vaak zaad afgeeft: het hebben van veel nakomelingen verhoogt het risico op inteelt. Maar ook mentaal kan het kinderen schaden om te weten dat ze tientallen of misschien wel honderden halfbroers of -zussen hebben. Daarom is het voor wensouders belangrijk om te weten hoeveel kinderen een donorpapa heeft verwekt.

Want uitgerekend daarover loog Meijer structureel tegen de vrouwen die hij illegaal bevruchtte. Toch toont hij voor de camera’s geen berouw: “Voor mij zijn het geen getalletjes die op de wereld rondlopen, ze zijn met liefde gemaakt”, zegt hij in het interview. Hij omschrijft het als “duizenden uren aan liefdadigheidswerk”.

Wereldwijd

Dat kwam naar eigen zeggen voort uit een “onweerstaanbare voortplantingsdrang”. Hij doneerde bij 11 Nederlandse ziekenhuizen en verwekte daar veel meer kinderen dan de wettelijke limiet van 25 die bij onze noorderburen geldt.

Toen enkele Nederlandse wensouders in 2017 beseften dat ze dezelfde spermadonor hadden, en dat hun donor veel vaker sperma had afgestaan dan wettelijk toegestaan, kwam Meijer op een zwarte lijst terecht en was zijn zaad niet meer welkom in ziekenhuizen.

Daarop trok Meijer een ander plan: hij begon online vrouwen te contacteren om zijn zaad te doneren. Dat resulteerde in minimaal honderd nakomelingen in Nederland. Ook verkocht hij zijn zaad aan een Deense donorbank die wereldwijd sperma distribueert. Daardoor heeft de Nederlander ook in de rest van Europa, Afrika en Zuid-Amerika talloze nakomelingen. Maar liefst 550 als we Meijer mogen geloven.

Twee maanden geleden verbood een rechter in Nederland Meijer nog langer zaad te doneren en legde hem een dwangsom van 100.000 euro op.