Nederlandse journalist doet oproep naar Vlaamse slachtoffers van misbruik in de entertainmentsector

De Nederlandse journalist Sven van der Meulen doet een opmerkelijke oproep via zijn populair YouTube-kanaal Vrije Vogels. Van der Meulen roept Vlaamse slachtoffers van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de entertainment- en muzieksector op om hun stem te laten horen. De oproep komt er na een hele reeks onthullingen van grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse televisieprogramma The Voice. De onderzoeksjournalist zegt dat hij signalen heeft ontvangen over vergelijkbare verhalen in de Vlaamse entertainment- en muzieksector. Om de waarheid te achterhalen, zoekt hij mogelijke slachtoffers die willen getuigen. Wie zelf slachtoffer is geweest en haar of zijn verhaal anoniem wil delen, kan terecht op redactie@vrijevogelsmedia.nl. Sven van der Meulen is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder ontmaskerde hij een Vlaamse acteur als pedofiel, waarna het gerecht de man oppakte op verdenking van verkrachting van minderjarigen.