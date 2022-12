Nederlandse groep Sligro zal bijna alle Metro-winkels in ons land overnemen, toekomst van Makro-winkels nog hoogst onzeker

Het Nederlandse Sligro zal negen winkels van horeca-groothandel Metro in ons land overnemen. Dat heeft de Antwerpse ondernemingsrechtbank beslist. Voor de Metro-winkels en ruim 500 werknemers lijkt daarmee een duurzame toekomst verzekerd, maar de toekomst van Makro en de meer dan 1.300 personeelsleden is nog hoogst onzeker. Daar dreigt het faillissement.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank zette woensdag het licht op groen voor de verkoop van negen Metro-winkels aan het Nederlandse Sligro en één (Evergem) aan groothandel Horeca De Zon.



De negen Metro-winkels die naar Sligro gaan zijn die van Antwerpen-Zuid, Wevelgem, Luik, Hasselt, Middelkerke, Namen, Sint-Katelijne-Waver, Brussel en Vorst. Sligro bood 47 miljoen euro, plus 75 procent van de waarde van de voorraden. Het bedrag loopt daarmee op tot 60 miljoen.

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft nu een machtiging verleend aan de gerechtsmandatarissen bij Makro Cash & Carry Belgium om in te gaan op de biedingen en de onderdelen te verkopen. De overname zou in de eerste week van januari rond moeten zijn, verwacht de nieuwe eigenaar. De winkels zullen dan kortstondig sluiten om, na technische aanpassingen en het aanvullen van de voorraden, tegen het midden van de maand stilaan te heropenen.

Zo’n 500 jobs gered

Ook de personeelsleden van de vestigingen worden overgenomen. Van de winkel in Antwerpen-Noord wil Sligro enkel de werknemers overnemen die dat wensen, alsook een honderdtal personeelsleden van het support center. Hen wordt dan een baan in de winkel in Antwerpen-Zuid aangeboden. Daarmee worden in totaal 506 jobs gered.

Het management van Makro Cash & Carry had ook een bod gedaan op de Metro-winkels, maar dat bedroeg amper 110.000 euro en voldeed volgens de rechtbank niet aan de voorwaarden.

Makro-winkels tot eind dit jaar open

Voor de zes Makro-winkels kwam er slechts één bod, dat al snel werd verworpen. Hoe het nu verder moet met de keten, die meer dan 1.200 werknemers telt, is erg onzeker. De groep kreeg in september bescherming van de rechtbank tegen zijn schuldeisers. Die geldt tot midden januari. Maar als er niet snel een overnemer wordt gevonden, dreigt het faillissement.

Directeur Vincent Nolf zegt dat de raad van bestuur van Makro de tijd wil nemen om de verschillende opties te bekijken. De winkels blijven alvast open tot 31 december. Er loopt momenteel een uitverkoop, woensdag werden nog nieuwe kortingen toegekend, klinkt het. De personeelsleden kregen bovendien te horen dat hun loon voor december zeker wordt uitbetaald. De eindejaarspremie werd eerder al gestort. Volgens Nolf zou de raad van bestuur kunnen kiezen voor een vrijwillige vereffening, of voor het aanvragen van het faillissement, “of wie weet nog een andere optie”. De uitvoering van die beslissing zou voor na nieuwjaar zijn, klinkt het.

Vakbonden reageren met gemengde gevoelens

De vakbonden hebben woensdag met gemengde gevoelens gereageerd op de uitkomst van het Makro-verhaal. De bonden reageren enerzijds positief; de overname door Sligro en Horeca De Zon was ook het scenario dat hun voorkeur genoot, bevestigt Wilson Wellens, secretaris van het ACLVB. “Deze uitspraak stond voor ons in de sterren geschreven”, klonk het. Hij wees erop dat de rechtbank veel belang hechtte aan het feit dat het bod hoger moest liggen dan de waarde van de activa. Het bod van CEO Vincent Nolf lag met 110.000 euro voor de Metro-winkels daar ver onder.

Jan Meeuwens, secretaris van BBTK, is eveneens tevreden met de combinatie Sligro-De Zon. “Het was een logische keuze. Op die manier is er een financieel solide toekomst voor de honderden personeelsleden”. Maar Meeuwens houdt er een dubbel gevoel aan over, “omdat de mensen van Makro verweesd achterblijven”. “Daar dreigt een sociaal drama.”

De vakbonden vrezen dat de supermarktketen afstevent op een faillissement. Ze hopen dat er intussen nog zo veel mogelijk verkocht kan worden. “De klok begint nu te lopen. Het is belangrijk om nog zo veel mogelijk activa ten gelde te maken, dat dan ten goede kan komen aan het sociaal passief”, zegt Wellens. “Daarnaast moet men het personeel een duidelijke horizon bieden.”

Sereniteit gevraagd

Zijn collega van het BBTK roept het management van Makro op om die uitverkoop sereen te laten verlopen en geen revanche te nemen omdat hun overnamebod (op Metro, red.) het niet heeft gehaald. “Want ik hoor toch al signalen over spanningen in de winkels”, zegt Meeuwens. “Het personeel mag niet als citroenen worden uitgeperst.”

De BBTK-secretaris roept ook de vorige eigenaar, het Duitse Metro AG, op om zijn eisen als schuldeiser te laten vallen. “We spreken hiervoor onze internationale vakbondscontacten aan”, klonk het. Hoeveel schulden Metro AG tegoed heeft bij zijn Belgische dochter, weet Meeuwens niet, “maar het is de symboliek die telt (...) Dit komt het Belgische personeel ten goede”, dat bij een faillissement na de andere schuldeisers komt.