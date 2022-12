Nederlandse groep Sligro zal bijna alle Metro-winkels in ons land overnemen, beslist rechtbank

Sligro-FMS Belgium had geboden op alle elf Metro-vestigingen, met uitzondering van die in Antwerpen-Noord. Het concern was echter bereid om de winkel in Evergem over te laten aan vzw Beheer Comm. VA (Horeca Van Zon, red.), dat een specifiek bod had gedaan. In totaal gaan er dus negen winkels naar Sligro: die van Antwerpen-Zuid, Wevelgem, Luik, Hasselt, Middelkerke, Namen, Sint-Katelijne-Waver, Brussel en Vorst