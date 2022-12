Nederlandse groep Sligro wil tot 60 miljoen euro investeren in Metro-winkels: “Meest levensvatbaar bod”

UpdateDe Nederlandse groep Sligro heeft 47 miljoen euro geboden om de winkels van Metro, een onderdeel van Makro Cash & Carry, over te nemen in ons land. Dat bod kan uitgebreid worden tot 60 miljoen als de groep een deel van de stock en de cash moet overnemen, zo raakte bekend in de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Volgens de rechter is het bod van Sligro het meest levensvatbaar. Eerder bleek dat het management van Makro Cash & Carry Belgium 110.000 euro had geboden voor horecagroothandel Metro. Dat overnamebod zou echter “niet aan de voorwaarden” voldoen.

CEO Vincent Nolf en het management hadden volgens ACLVB-secretaris Wilson Wellens 110.000 euro geboden voor een overname. “Maar zo zitten ze nog ver onder de liquidatiewaarde (de geschatte hoeveelheid geld waarvoor een bedrijf snel kan worden verkocht in het geval van een faillissement, red.)”, zegt Wellens. “Het management moet dus toegeven dat ze geen extra financiering hebben gevonden. De voorzitter van de rechtbank fileerde de beweringen van het management.” Het bestuur had een tewerkstellingsgarantie geboden, maar daar ging de rechtbank niet in mee, omdat dat niet voorzien is in de procedure.

Makro Cash & Carry Belgium kreeg in september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers, tot midden januari. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro.

KIJK. Midden juni werden de ooit zo succesvolle Makro-winkels in ons land nog overgenomen

Voor de Makro-winkels was er slechts één bod, maar dat werd al verworpen. Die winkels dreigen dus af te stevenen op een faillissement waardoor ruim 1.200 werknemers hun baan zouden verliezen.

Bod van Sligro

Voor de winkels van Metro was er een bod van het Nederlandse Sligro en van de huidige directeur Vincent Nolf. In het eerste geval zouden een 500-tal jobs kunnen worden gered, in het tweede geval meer dan 600. De rechter en vakbonden hebben een voorkeur voor dat bod. Sligro zou daarbij het gros van de Metro-winkels overnemen, terwijl de Limburgse groep Van Zon een winkel in Oost-Vlaanderen zou overnemen.

De zaak wordt momenteel echter nog in beraad gehouden en de beslissing zal voor begin volgende week zijn, aldus de woordvoerder van de ondernemingsrechtbank.

Wilson Wellens wijst er tot slot op dat de vele miljoenen die Sligro op tafel zou leggen, belangrijk kunnen zijn om eventuele schuldeisers en het sociaal passief te betalen.