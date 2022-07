Nederlandse en Belgische politie gaan samen op patrouille in Knokke-Heist

In Knokke-Heist zijn de Nederlandse en de Belgische politie voor het eerst samen op patrouille gegaan met gemengde hondenbrigades. In de hoogzomer komen nogal wat Nederlandse tieners daar bier drinken omdat ze in eigen land nog geen alcohol mogen kopen. In Nederland moet je 18 zijn, bij ons 16. De gemengde politiepatrouilles proberen overlast te vermijden. “De Nederlandse jongeren weten hoe we werken in Nederland en dat helpt als ze ons zien”, vertelt Nick Klaver van de Nederlandse politie.