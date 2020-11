Nederlander met meer dan 2 kg heroïne in wagen opgepakt in Visé

Antwerpen Antwerpse bende ontvoert gokver­slaaf­de en vriendin: “Meisje gaat als heroïne­hoer voor ons werken tot je schulden zijn afbetaald!”

28 oktober Een Antwerpse bende heeft een gokverslaafde boekhouder (22) en zijn vriendin (27) ontvoerd en gegijzeld in ruil voor 60.000 euro losgeld. Als hij niet betaalde, zouden zij de vriendin met heroïne inspuiten en haar verkopen in de prostitutie in Noord-Frankrijk. De opdrachtgever van dit alles was de zachte maar moegetergde computernerd Amara K. Er hangt hem 8 jaar cel boven het hoofd.