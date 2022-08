Nederland steunt Belgische kandidaat voor topfunctie bij Interpol

Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ nu ook uit in België: formule heeft wereldwijd één miljoen abonnees

Snapchat biedt het betaalde abonnement Snapchat+ voortaan ook in Nederland en België aan. Het geeft abonnees onder meer een speciale markering en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. De dienst kost 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.

15 augustus