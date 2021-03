Nederland neemt bewaking luchtruim tijdelijk over na incident met Belgische F16

Aantal vacatures op laagste peil in vier jaar

13:54 In de laatste drie maanden van vorig jaar waren er bij Belgische ondernemingen in totaal 115.553 vacatures. Dat was het laagste aantal sinds het slotkwartaal van 2016, zo blijkt woensdag uit data van het statistiekbureau Statbel. De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen - daalde daardoor onder de 3 procent.