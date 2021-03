Neckermann wil tegen 2 mei operationeel zijn met nieuwe geldschieters

Neckermann ontglipt aan faillisse­ment door vier maanden tijd te kopen: “Door het oog van de naald gekropen”

19 februari Neckermann start vandaag een gerechtelijke procedure op om “onder toezicht” voort te mogen zoeken naar een overnemer. Er is al één geïnteresseerde. Tot voor kort was de bedoeling om maandag de boeken neer te leggen. Neckermann telt na verschillende reorganisaties nog zowat 150 personeelsleden en houdt nog een 50-tal winkels open. Reizigers zijn in ieder geval beschermd. Vakbond ACLVB erkent dat het bedrijf door het oog van de naald gekropen is.