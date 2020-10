Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers. Alle 59 reiswinkels gaan tijdelijk dicht, reizen boeken kan wel nog online

De reisgroep wordt net als de hele toeristische sector in zijn hart geraakt door de coronacrisis. Maar CEO Laurent Allardin benadrukt dat Neckermann niet failliet is en klinkt strijdbaar: “We zijn niet failliet, we hebben enkel extra tijd nodig om verder uit te groeien tot een sterke Belgische reisorganisatie.”

‘Overheidssteun blijft uit’

Neckermann kende een jaar geleden, na het faillissement van Thomas Cook, een doorstart via de Spaanse reisorganisatie Wamos Group. “De reisorganisator tekende sterke resultaten op, tot de eerste coronagolf kwam en de Belg niet meer mocht reizen”, staat te lezen in het persbericht. “De heropening van de grenzen in juni en de eerste weken van juli boden even soelaas, maar door het stijgend aantal besmettingen, de onduidelijke communicatie van de overheid en de verwarrende kleurcodes gingen geen reizen meer over de toonbank.”

Moederbedrijf Wamos wil extra geld op tafel leggen, maar enkel als in eigen land ook financiële hulp wordt gevonden. Neckermann klopte in juni aan bij de Waalse investeringsmaatschappij SRIW en haar Vlaamse tegenhanger PMV. Daar verkreeg het een lening van 2,3 miljoen euro, om de eerste coronagolf te overleven tot september. Maar sinds augustus boekt de Belg geen reizen meer. Neckermann vroeg daarom de verschillende nationale en regionale economische entiteiten om hulp via leningen en kapitaalinjecties. “Spijtig genoeg zonder resultaat”. Om die reden vraagt Neckermann nu voor drie maanden bescherming tegen zijn schuldeisers. “De adempauze is nodig om extra financiële middelen te zoeken.”

Quote Belgen kunnen vakanties boeken via onze vakantie­lijn of via onze webshop. We blijven Belgische reizigers helpen met al hun vragen Laurent Allardin, CEO Neckermann

Verkoop herleid tot nul

“Onze verkoop is sinds de tweede coronagolf herleid tot nul”, legt CEO Laurent Allardin uit. “En toch doet de Belgische overheid niets om de toeristische sector structureel te helpen overleven. Touroperatoren, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties hangen allemaal aan elkaar. Als één grote speler het niet haalt, valt de eerste domino van een lange keten. En toch wil ik benadrukken: wij zijn niet failliet. We hebben een rustmoment nodig, waarbij we alle opties kunnen overwegen, steun gaan zoeken, en daarna verdergaan.”

En de klanten?

Neckermann telt in ons land 59 reiswinkels. Die gaan vanaf volgende week maandag allemaal dicht. Van zodra de Belg weer wil reizen, gaan ze onmiddellijk opnieuw open. In totaal zijn er 180 werknemers aan de slag bij Neckermann. De meeste daarvan zijn nu tijdelijk werkloos. Een kernteam zorgt de volgende maanden voor de continuïteit bij het bedrijf.

“Belgen kunnen vakanties boeken via onze vakantielijn of via onze webshop. We blijven Belgische reizigers helpen met al hun vragen. Al beseffen we maar al te goed dat, in de huidige situatie, er heel weinig enthousiasme is bij de Belg om op vakantie te gaan”, aldus Allardin. Voor de weinige klanten die toch nog een reis hebben geboekt, verandert er niks, verzekert de woordvoerster van Neckermann.

Volledig scherm “Deze procedure van gerechtelijke reorganisatie geeft ons tijd om de komende maanden in gesprek te gaan met onze schuldeisers en extra financiële middelen te vinden”, zegt Laurent Allardin, CEO Neckermann. © Wannes Nimmegeers