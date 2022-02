Navigatiekwaliteit onderzocht in 30 Europese landen: Brussel scoort ondermaats

De gps-kwaliteit in Brussel is niet goed, dat blijkt uit een onderzoek naar de navigatiekwaliteit in de auto of met verkeersapps van de Britse autoverzekeraar confused.com. Brussel zit, als hoofdstad van Europa, in de lagere middenmoot.

Een minder goede navigatiekwaliteit kan verschillende oorzaken hebben: de kaarten in je ingebouwde navigatiesysteem en/of de app op je smartphone zijn niet helemaal up-to-date, je hebt even geen goede internetverbinding door je gsm-provider of het ligt aan de omgeving van de stad waar je rijdt.

Wanneer je navigeert, gebruiken apps als Waze, Google maps en TomTom continu het signaal van je ingebouwde gps en/of de internetverbinding van je smartphone om actuele kaart- en verkeersgegevens weer te geven. Op die manier kan je telkens zo accuraat mogelijk navigeren. Al moet de verbinding wel goed en snel genoeg zijn. Er zijn ook nog andere redenen voor een eventueel minder goede verbinding: hoge gebouwen of veel bomen naast de weg, slechte weersomstandigheden en de positie van satellieten. En dat heeft confused.com nu onderzocht.

Het is niet ongewoon dat een verzekeraar zoiets onderzoekt. Wanneer je navigeert op een plaats waar je nog niet geweest bent, kan een verlies van een gps-signaal of internetverbinding er soms voor zorgen dat je verloren rijdt. Op zo’n moment kom je niet enkel in de problemen met je route, maar heb je ook minder aandacht op de weg door de verwarring op je scherm. Dat kan ervoor zorgen dat de kans op een ongeval toeneemt.

Internet latency

In totaal onderzocht confused.com in 216 steden wereldwijd, waaronder 30 grote steden in Europa, hoe snel de kaart- en verkeersgegevens gedownload worden. Het is niet goed wanneer de downloadsnelheid minder dan één megabyte per seconde heeft. Daarnaast controleerden ze ook het gps-signaal of de internetverbinding. En tot slot onderzochten ze ook hoe het zit met de internet latency in elke stad. Latency of latentie is de snelheid waarmee een navigatiesysteem of -app op jouw commando’s reageert. Hoe langer de server nodig heeft om te reageren, hoe hoger de latency of latentie is. En hoe minder goed de server dus scoort.

Brussel is de enige Belgische stad die in dit onderzoek vervat zit. Als hoofdstad van Europa zit Brussel in de lagere middenmoot, en scoort de stad dus eigenlijk ondermaats. Brussel scoort minder goed op vlak van downloadsnelheid en heeft één van de slechtste scores op vlak van latentie. Wel scoort Brussel zéér goed op vlak van gps-ontvangst.

Steden als Helsinki, Berlijn, Barcelona en Stockholm scoren nog slechter wanneer je de totaalscore bekijkt. Parijs is de beste leerling en scoort vlekkeloos over de hele lijn. Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, is de slechtste leerling van Europa.

