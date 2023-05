Natuurhulpcentrum in Oudsbergen redt beer uit Oekraïnse dierentuin: “Andere beren werden opgegeten door Russische soldaten”

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zet alles in het werk om een beer uit een Oekraïense dierentuin te redden. De andere beren uit de zoo waar beer Yampil werd aangetroffen, werden opgegeten door Russische soldaten.

KIJK. Het Natuurhulpcentrum lanceerde deze week een emotionele oproep om beer Yampil te helpen, met harde beelden uit de zoo in Oekraïne waaruit hij werd gered

Naast de zware menselijke tol lijden ook heel veel dieren door de oorlog in Oekraïne. Tal van opvangcentra verspreid door Europa zetten zich hard in om zoveel mogelijk dieren te helpen. En nu heeft beer Yampil dringend opvang nodig. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen leerde over het verhaal van de beer en wilde meteen helpen. Maar begin er maar eens aan, bij zo’n redding komt heel wat kijken. En dus lanceerde het opvangcentrum onlangs een oproep voor financiële hulp, om beer Yampil naar België te kunnen halen.

“Liefste dierenvrienden, dankzij jullie hulp hebben we al heel wat dieren uit de miserie kunnen helpen”, zo ving directeur Sil Janssen enkele dagen geleden aan in een video. “Vandaag wil ik jullie hulp vragen voor alweer een schrijnend geval. Want als we denken dat we het ergste gezien hebben... Komt er altijd nog een erger geval. Dit keer gaat het om beer Yampil.” Het verhaal van de beer raakte duidelijk bij veel mensen een gevoelige snaar. Want al snel werd de nodige steun gevonden. En dus kan het dier gered worden.

Helemaal vernield

En of het verhaal van de zwarte Aziatische beer schrijnend is. De gelijknamige stad Yampil, in de Oekraïense regio Donetsk, werd na zes maanden Russische bezetting bevrijd door Oekraïense soldaten. In een privédierentuin in de stad troffen ze “een catastrofe” aan, duidt Sil Janssen.

Volledig scherm Yampil is een van de enige overlevende dieren na zes maanden Russische bezetting van de gelijknamige Oekraïense stad. © Still / Still

Ontbering, opgegeten

De dierentuin, waar aanvankelijk meer dan 50 dieren hadden gezeten - onder meer beren, wolven, wasberen, ... - was totaal vernietigd. Tal van dieren lagen dood in hun hok, onder andere gestorven door ontbering. En opvallend: heel wat dieren bleken opgegeten door Russische militairen. “Hallucinante situaties die alle verbeelding tarten”, aldus het Natuurcentrum in Oudsbergen.

Eén van de enige dieren die wel nog leefde, maar in zeer slechte conditie is, is beer Yampil, die de symbolische naam heeft gekregen van de stad waaruit hij gered werd. “Dappere Oekraïense dierenvrienden konden Yampil weghalen uit de dierentuin. Hij zit nu in Polen”, klinkt het. Maar daar kan Yampil niet blijven.

De vier andere beren zijn allemaal opgegeten door de Russische soldaten.

Volgende week ophalen

Nu de nodige fondsen binnen zijn om de beer in ons land te helpen, trekken medewerkers van het Natuurhulpcentrum eind volgende week al naar Polen om de beer op te halen, zegt Janssen bij de VRT.

“Yampil maakte deel uit van een groepje van vijf beren in de zoo”, legt de directeur nog uit. “De vier anderen zijn allemaal opgegeten door de Russische soldaten. Moet je het die mensen kwalijk nemen? Dat weet ik niet, ze zullen waarschijnlijk ook geen eten gehad hebben.” Het is volgens Janssen niet meteen duidelijk waarom Yampil als enige beer niet werd opgegeten. “Misschien was het stadje net op tijd bevrijd?”

Volledig scherm Beer Yampil tijdens de reddingsactie uit de Oekraïense dierentuin in de stad Yampil. © Still

Hoe dan ook heeft het dier in erbarmelijke omstandigheden geleefd, heeft de beer meerdere medische problemen en liep hij een zwaar trauma op, net zoals andere dieren die het Natuurhulpcentrum eerder uit Oekraïens oorlogsgebied kon redden. “Die dieren zijn in het begin heel bang en schuw. We merken een duidelijk verschil met dieren die uit andere regio’s komen”, klinkt het.

