Natuurfotografen op zoek naar die ultieme weerfoto: “Het gevoel dat ik heb in de natuur is verslavend”

OVERZICHT. Aantal opnames in ziekenhui­zen blijft toenemen, besmettin­gen dalen wel verder

6:21 Het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de Belgische ziekenhuizen, bevindt zich nog altijd in stijgende lijn. In de week van 3 tot en met 9 februari vonden er gemiddeld 124,4 hospitalisaties per dag plaats, zes procent meer in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.