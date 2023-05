Natuurbrand in Hoge Venen heeft al gebied van 250 voetbalvelden in as gelegd: hulpdiensten hopen vuur deze namiddag onder controle te hebben

updateDe brand die maandag omstreeks half zes ’s avonds uitbrak in de Hoge Venen nabij de Belgische grens met Duitsland is nog niet onder controle. Rond half tien ’s gisteravond was al 50 hectare vegetatie in vlammen opgegaan en dat is intussen ruim 170 hectare of een gebied van zo'n 250 voetbalvelden. Volgens onze reporter ter plaatse Daimy Van den Eede (HLN LIVE) maakte de hevige en veranderlijke wind het tot vannacht moeilijk om het vuur in kaart te brengen en te bedwingen. De hulpdiensten hopen de situatie nu in de loop van de namiddag onder controle te hebben. Een blushelikopter van de federale politie moet alvast helpen om de brand te doven.

Omstreeks 20 uur maandagavond heeft de Belgische brandweer versterking gevraagd van collega’s uit het Duitse Aken en van de Civiele Bescherming, aangezien de vlammen zich door de stevige oostenwind snel verspreidden. Er zijn vanmorgen zo'n 130 hulpverleners ter plaatse.

“In de loop van de nacht is de brand opgeflakkerd, maar de vlammen zijn binnen een door de hulpdiensten afgebakende zone gebleven”, zegt Francis Cloth, de commandant van de hulpverleningszone van de Duitstalige Gemeenschap dinsdagochtend. “De wind is intussen wel verminderd.”

KIJK. Commandant Francis Cloth gaf zonet een update over de situatie in de Hoge Venen

De oppervlakte van de Hoge Venen is rond deze tijd van het jaar kurkdroog. Het verse heidegras is nog niet goed uitgekomen en het oude, verdroogde gras “brandt als een tondel", zo beschrijft een Duitse journaliste ter plaatse de situatie. Volgens een eerste inschatting van de experts zal de brand echter geen ecologische catastrofe veroorzaken, aangezien de heidegrond ónder het droge gras wel nog erg vochtig is, schrijft WDR.

KIJK. Verschillende brandweerdiensten zijn ter plaatse

De bluswerken hebben, gezien de grootte van de brand en het gemak waarmee het vuur zich verspreidt, al de hele nacht in beslag genomen. De brandhaard is moeilijk te bereiken: vanaf de wandelparkeerplaats moeten de brandweerlieden enkele kilometers afleggen om bij de brand te komen.

Een andere complicerende factor is dat de hulpdiensten voor bluswater zijn aangewezen op een plek nabij Eupen, zo’n vijf kilometer van de brandhaard verwijderd, waardoor er veel op en neer gereden moet worden om water te halen. Twee brandweermannen raakten al lichtgewond.

Mobiel zwembad

De Civiele bescherming is al met een team ter plaatse en verwacht nog een tweede team in de loop van de dag. Ze staat de brandweer bij door drones in te zetten en het gebied zo in kaart te brengen. Ze heeft ook een soort ‘mobiel zwembad’ mee, waarin ze water zal pompen op zo de blushelikopter te kunnen vullen en iets te doen aan het waterprobleem in de buurt.

De hulpdiensten gaan ervan uit dat “menselijke onzorgvuldigheid”, mogelijk van onvoorzichtige wandelaars, de brand heeft veroorzaakt. Dat bevestigt onze reporter. “Men denkt inderdaad dat het om een menselijke oorzaak gaat: iemand die per ongeluk de brand startte door bijvoorbeeld een niet gedoofde sigarettenpeuk achter te laten. Ook kwaad opzet wordt niet uitgesloten. Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

Volledig scherm Rook boven de Hoge Venen. © Aachener Zeitung

Het gebied waar de brand woedt, is vandaag alvast verboden gebied voor wandelaars. Concreet gaat het om de zone tussen Ternell en Mützenich, zo laat de stad Eupen weten. “De stad vraagt aan alle wandelaars en wielertoeristen om de ruime omgeving te vermijden, zodat ze de bluswerkzaamheden niet hinderen en zichzelf niet in gevaar brengen”, aldus de stad. Er zullen rode waarschuwingsvlaggen komen.

KIJK. Onze reporter vertelt hoe de wind de bluswerken bemoeilijkt

In de provincies Antwerpen en Limburg is intussen code geel afgekondigd nu de natuur droger begint te worden en het risico op natuurbrand toeneemt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Specialisten bekijken vandaag of de risiconiveaus in Vlaanderen worden verhoogd. Dat heeft het Agentschap Natuur en Bos gemeld.

Als er bij code geel brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Ook de bemanning van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten. In Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen geldt voorlopig code groen. Daar is geen bijzonder risico op een natuurbrand. De komende weken wordt wel erg zonnig en warm weer voorspeld.

Grootste bosbrand ooit

In april 2011 werd tijdens de grootste bosbrand ooit in ons land zowat 1.000 hectare natuurgebied in de Hoge Venen in de as gelegd.

Volledig scherm Archiefbeeld van de brand in de Hoge Venen in 2011, toen zowat 1.000 hectare natuurgebied in de Hoge Venen in de as werd gelegd. © Photo News

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie © Gregory Van Gansen / Photo News