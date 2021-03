Nationale Veiligheidsraad zet deur op kier voor repatriëring IS-moeders uit Syrië

De regering wil er “alles aan doen” om Belgische kinderen van IS-strijders weg te halen uit de Syrische kampen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in de Kamer. Voor de Belgische moeders van die kinderen is gisteren op de Nationale Veiligheidsraad beslist om “geval per geval” te analyseren of ze gerepatrieerd kunnen worden, zei hij. Maar “de nationale veiligheid blijft hét criterium”.

Eerder deze week verscheen in de pers dat de Koerden de controle kwijt zijn over het Syrische gevangeniskamp Al-Hol, waar ook Belgische IS-vrouwen en hun kinderen worden vastgehouden. De terreurgroep zou het kamp volledig in handen hebben. Premier De Croo kreeg vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer vragen over de situatie van N-VA-Kamerlid Koen Metsu en cdH’er Georges Dallemagne.

De Nationale Veiligheidsraad heeft zich gisteren over de kwestie gebogen, zei De Croo. Die heeft “de aanpak om de kinderen terug te halen bevestigd”, klonk het. “We mogen niet blind zijn voor de realiteit: de toestand in de kampen verslechtert zienderogen en ook de beveiliging verloopt er hoe langer hoe slechter. Dat betekent dat als je kinderen daar laat, in een kamp waar IS de plak zwaait, die kinderen de terroristen van morgen worden.”

Twaalf jaar

De leeftijdsgrens voor de kinderen ligt op twaalf jaar. “Een onderbouwde, juridische grens, die ook in het jeugdrecht wordt gehanteerd”, aldus De Croo.

De vorige federale regering besliste begin 2018 om volwassen Belgen uit de kampen, zoals de moeders van de kinderen, niet te repatriëren. Maar de Nationale Veiligheidsraad besliste om hun situatie nu “geval per geval te analyseren”, kondigde De Croo aan. Alleen als die analyse uitwijst dat ze de IS-ideologie volledig hebben afgezworen, kunnen ze worden teruggehaald, om hier ofwel hun straf uit te zitten ofwel vervolgd te worden.

Dertien vrouwen

“De nationale veiligheid blijft hét centrale criterium”, verzekerde de premier. Maar “de situatie in de kampen is hoe langer hoe slechter. Vrouwen dreigen te ontsnappen, waardoor we de controle zouden verliezen.”

Volgens De Croo gaat het om maximaal dertien Belgische vrouwen, van wie er al negen werden veroordeeld. Tegen de vier anderen loopt een internationaal aanhoudingsmandaat.

“De regering heeft een bocht ingezet”, reageerde N-VA-Kamerlid Koen Metsu. “De situaties van de moeders geval per geval analyseren, dat is onder de regering-Michel nooit zo besproken.” Volgens Metsu is het in elk geval niet de goeie piste. “Laat u niet om de tuin leiden door zij die zogezegd spijt hebben. Geef vandaag een krachtig signaal aan de Koerden: we zijn bereid om u ginder te helpen, niet hier.”

Dallemagne vond het belangrijk om jonge kinderen in elk geval uit Al-Hol weg te halen. “Dat is een jihadistische fabriek en dat is extreem gevaarlijk.”

