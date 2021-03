Nationale Pyjamadag van Bednet staat dit jaar in teken van dromen

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen van thuis uit. Leerlingen die langdurig of geregeld afwezig zijn door ziekte, operatie of een ongeval, blijven zo mee met de les. Gemiddeld volgt ongeveer 3 procent van de "bednetters" les in het kleuteronderwijs, 34 procent in het lager onderwijs en 63 procent in het secundair onderwijs.