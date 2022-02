Nationale Loterij roept Belgische EuroMillions-winnaar op zich te melden en deelt uitzonderlijk winnende bonuscode

Een man of vrouw die op 21 januari met de EuroMillions-actie ‘Shower of Millionaires’ net als 7 andere Belgen 1 miljoen euro won, is nog altijd niet gevonden. Joke Vermoere, woordvoerster van de Nationale Loterij, doet via HLN LIVE een oproep aan iedereen die meedeed om de bewuste code op het formulier nog eens goed na te kijken. Voor het eerst wordt de winnende bonuscode ook publiek gemaakt.

In alle deelnemende EuroMillions-landen werden voor de speciale actie op 21 januari in totaal 100 winnaars van 1 miljoen euro getrokken bovenop de jackpot. Acht Belgen deelden in de prijzen, van wie er zeven hun winst al kwamen innen. De achtste winnaar heeft in totaal twintig weken de tijd om zich te melden, dat is nog tot 10 juni.

De Nationale Loterij roept nu opnieuw de spelers die deelnamen aan de EuroMillions-trekking van 21 januari 2022 op om hun spelticket nog eens goed te checken. De winnaars werden bepaald via de gratis ‘My Bonus’-code op het ticket, en dus niet via de vijf winnende nummers en twee juiste sterren die de klassiek winnaar van de jackpot bepalen. Uitzonderlijk maakt de Nationale Loterij deze winnende bonuscode nu bekend om de winnaar te pakken te krijgen. Dit is de code: BHNV30470. “Met die code kan je bij ons een miljoen euro komen ophalen”, aldus woordvoerster Vermoere, “maar je moet dan wel het winnende ticket bij je hebben”. De gezochte winnaar of winnares speelde mee voor 2,5 euro, voegt ze er nog aan toe. “Dat betekent dat hij/zij voor één spelcombinatie heeft gespeeld en één bonuscode heeft gekregen.”

Hoe controleren?

Je kan eenvoudig zelf controleren of je een winnaar bent. “Op elk spelticket staat onderaan een QR-code”, zegt Vermoere. “Je kan gewoon thuis zelf controleren of je gewonnen hebt met de scanfunctie van de app van de Nationale Loterij. Je ziet zowel voor het hoofdspel als voor de eventuele extra trekking of het om een winnend ticket gaat of niet. Ook in de krantenwinkel kan je dat checken.”

De zeven gekende winnaars zijn vier vrouwen en drie mannen, allen ouder dan 40 jaar. Twee van hen komen uit de provincie Henegouwen, twee uit Antwerpen, één uit Limburg, één uit Oost-Vlaanderen en één uit West-Vlaanderen.

Wat als winnaar niet opdaagt?

Het is al van 2016 geleden dat een deelnemer een grote lottowinst aan zich liet voorbijgaan. Toen ging het om 6,1 miljoen euro. Vorig jaar was er ook even paniek in de lottorangen. Pas na twee weken daagde de gelukkige winnaar op, een Vlaams koppel dat blijkbaar op vakantie was. Een bericht in de media zette hen op het juiste spoor om de 21 miljoen euro toch nog ruim binnen de tijd te kunnen scoren.

“Als een winnaar het geld niet komt ophalen, dan moet het geld terugvloeien naar alle lottospelers en gaat het naar een speelpotfonds om extra trekkingen mee te voeden”, verduidelijkt Joke Vermoere. “Maandag was er bijvoorbeeld zo’n extra trekking met een jackpot van 3 miljoen euro ter gelegenheid van Valentijn.”

De winnaar kan zowel telefonisch als via mail contact opnemen met de Nationale Loterij. Alle informatie staat op www.nationale-loterij.be.

Volledig scherm Illustratiefoto. © Shutterstock

Bekijk ook: wat zou jij doen met zoveel geld?