Nationale Loterij over Vlaams koppel dat 21 miljoen euro wint met EuroMillions: “België heeft meer winnaars dan statistisch gezien waarschijnlijk is”

Wat ligt er op tafel van Overlegco­mité? Eventuele versoepe­ling van mondmasker­plicht wordt grootste twistappel

13:26 De federale regering en de deelstaten treffen elkaar vanmiddag opnieuw voor een Overlegcomité over de coronamaatregelen. De eventuele versoepeling van de mondmaskerplicht wordt allicht de grootste twistappel. Coronacommissaris Pedro Facon is alvast geen voorstander om de mondmaskers in ons land op te bergen. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. Hij vindt het vanuit wetenschappelijk oogpunt geen goed idee met de herfst en de winter in het vooruitzicht. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemt de mondmaskers in een reactie “een eenvoudige en goede maatregel”, maar hij zet de deur op een kier om “een aantal dingen te herbekijken”.