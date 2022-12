NATIONALE BETOGING 16 DECEMBER. Vakbonden brengen 16.500 betogers op de been, VBO noemt actie “compleet onverantwoord”

In totaal zijn 16.500 mensen afgezakt naar Brussel voor de nationale betoging van de drie vakbonden. Dat blijkt uit de officiële telling van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. De actie staat in het teken van meer koopkracht en een plafond op de energieprijzen. Hier en daar is er zoals verwacht hinder. Op Brussels Airport wordt 60 procent van de vluchten geschrapt. Ook passagiers van metro’s, trams en bussen ondervinden problemen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt de actie “compleet onverantwoord”.

In Brussel is er hinder op het openbaar vervoer. Enkel metrolijn 1 rijdt er, maar die wordt wel verlengd tot Erasmus. De MIVB roept op om alternatieven te voorzien en houdt reizigers doorheen de dag op de hoogte van de situatie op het net. Handige informatie wordt gedeeld via sociale media, de app en de website.

In West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant rijdt 60 à 63 procent van de bussen en trams uit, in de provincie Antwerpen is dat zowat 53 procent. In de grote steden liggen die percentages nog wat lager.

60 procent van vluchten geschrapt op Brussels Airport

Op Brussels Airport is 60 procent van de vluchten geschrapt. Luchtvaartmaatschappijen verwittigden de betrokken passagiers op voorhand, waardoor het er nu rustig is. “Er kunnen op bepaalde momenten misschien wat langere wachtrijen zijn op de piekmomenten, maar er is nu in principe voldoende capaciteit om de resterende vluchten vlot te laten verlopen”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

Wordt een geannuleerde vlucht terugbetaald? Als je vlucht geannuleerd wordt, heb je, ongeacht de omstandigheden, altijd recht op een van de volgende opties: • terugbetaling van je ticket; • via een andere route naar je bestemming reizen; • een ticket terug naar je plaats van vertrek. Een schadevergoeding is in dit geval niet aan de orde. De luchtvaartmaatschappijen kunnen zich namelijk beroepen op overmacht en zijn dus niet verplicht om een vergoeding te voorzien. Het is namelijk niet het personeel van de luchtvaartmaatschappijen dat mee betoogt, maar van de luchthaven. Lees ook: Bijstands-en annuleringsverzekeringen komen niet tussen: op welke vergoedingen heb je wél recht als je vlucht geschrapt wordt?

De luchthaven adviseert reizigers die wel vandaag vertrekken om hun bagage tot een minimum te beperken. Ze houden best ook rekening met de mogelijke verstoringen op het openbaar vervoer. Passagiers moeten niet vroeger afzakken naar Zaventem voor vertrek. De luchthaven verwachtte vooral hinder bij de screening en de handling.

Het treinverkeer zou wel normaal moeten verlopen. Vanuit verschillende steden legde de NMBS zelfs extra treinen in om mensen naar de betoging te brengen.

“Energiefactuur is soms hoger dan huurprijs”

De vakbonden laten in Brussel duidelijk verstaan dat ze zich niet neerleggen bij het huidige loonvoorstel van de regering. Ze willen dringend betere perspectieven op het vlak van koopkracht, want door de hoge energieprijzen zien ze dat veel werknemers niet meer rond komen.

“Het feit dat de energiefactuur op dit moment hoger is dan de huurprijzen van sommige mensen in dit land is onaanvaardbaar. Het moet stoppen, er zijn manieren om de factuur betaalbaar te maken”, stelt Marie-Hélène Ska als algemeen secretaris van ACV.

Reusachtige hamer

Sommige betogers hameren er letterlijk - en figuurlijk met een reusachtige hamer en nagels - op dat een loonsverhoging en -indexering broodnodig is. In het huidige voorstel van de regering blijft de marge voor opslag boven de index 0 procent. Bedrijven die goed draaien, kunnen hun personeel wel eenmalig een cheque tot 750 euro geven.

“De automatische indexering van de lonen is nodig, maar dat is niet voldoende. We gaan niet stoppen als er duizenden werknemers zijn die het einde van de maand niet halen. We kunnen niet accepteren dat ons salaris geblokkeerd wordt, terwijl in België bedrijven subsidies krijgen om de lonen te betalen én gigantische winsten maken”, maakt ABVV-voorzitter Thierry Bodson duidelijk.

“We willen nú oplossingen”

Op spandoeken in de lange stoet staan slogans als “Verhoog de lonen, belast de winsten” of “Het leven is te duur, we willen nú oplossingen”.

Vakbond ACLVB pleit voor meer sociale rechtvaardigheid. “De regering probeert ons te paaien met een aantal kruimels. Met een koopkrachtpremie of een energiepremie of hoe ze het ook zullen noemen, maar wel een premie die werknemers zelf moeten onderhandelen op bedrijfsvlak” stelt nationaal voorzitter Mario Coppens.

VBO: “Compleet onverantwoord”

Het VBO haalt scherp uit naar de vakbonden. “Een fout signaal en compleet onverantwoord”, klinkt het. “Zoals zo vaak worden acties georganiseerd wanneer ons economisch weefsel uit balans is. De vakbonden negeren de realiteit en pleiten in feite voor een verslechtering van onze economie.”

De werkgevers begrijpen de actie niet. “In Duitsland sluiten ze akkoorden om jobs te redden, hier pleiten ze de facto voor extra jobverlies. Naast een loonhandicap van 16 procent loopt de extra kost van alle indexeringen en de gestegen energieprijzen voor bedrijven op tot 55 miljard in 2023. Zonder prijsverhogingen of minder investeringen zou dit betekenen dat alle winsten in 2022-2023 volledig zouden weggevaagd worden. Dan nog betogen? Begrijpe wie kan!”

Volgens Unizo gingen er in de periode 2020-2021 in België per 1.000 werknemers 57,3 werkdagen verloren door stakingen. Enkel Frankrijk telde meer stakingsdagen. “Nog even volhouden en België is Europees kampioen staken. Terwijl de militanten het land proberen plat te leggen, moeten ondernemers vechten om te overleven”, klinkt het verontwaardigd.

