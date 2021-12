Nationale Bank ziet “nog veel ruimte” om CO2 beter te belasten

Kalmthout/Essen Wolf gespot in Kalmthout en Essen

Zowel in Kalmthout als in Essen zijn dinsdagmorgen waarnemingen geweest van de wolf die sinds enkele weken vanuit Duitsland richting de grensregio kwam. Experts bevestigen dat het wel degelijk om een wolf gaat. Maandagmorgen werden vier schapen doodgebeten aangetroffen op de grens van Essen-Hoek met Huijbergen (Nederland), maar DNA moet nog uitwijzen of de wolf daar aan het werk is geweest.

7 december