Nationale actiedag woensdag: meer dan helft van vluchten op Brussels Airport preventief geschrapt, TUI Fly leidt vluchten om, kwart van treinen rijdt

Woensdag voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor meer koopkracht. Vorige week raakte al bekend dat op de luchthaven van Zaventem daardoor preventief heel wat vluchten worden geannuleerd. Uiteindelijk wordt dat 55 procent van de vluchten , zei Pierard na een overleg vandaag. Hoeveel passagiers getroffen worden, kan de woordvoerster niet zeggen. Maar ter illustratie: in september zaten gemiddeld 130 passagiers op een vlucht. De betrokken passagiers worden gecontacteerd door hun luchtvaartmaatschappij en wie vragen heeft, kan ook bij die maatschappijen terecht.

Enkel handbagage

De luchthaven roept de reizigers op om indien mogelijk enkel met handbagage te reizen, aangezien er voor bepaalde operaties zoals de afhandeling of de screening minder personeel zal zijn. Brussels Airport vraagt ook om niet speciaal vroeg naar de luchthaven te komen. Gewoon twee uur op voorhand voor Schengen-vluchten en drie uur op voorhand voor niet-Schengen-vluchten is voldoende.

Pierard waarschuwt tot slot dat er hinder verwacht wordt op het openbaar vervoer en dat het mogelijk moeilijk wordt om met de trein of de bus naar de luchthaven te komen. De parking is normaal gezien wel gewoon beschikbaar.

TUI Fly leidt alle vluchten om naar Keulen en Maastricht

TUI Fly legt voor haar klanten transferbussen in vanuit Brussel, Oostende, Antwerpen, Charleroi en Luik naar de nieuwe vertrekluchthaven. Ook de retourvluchten naar België worden naar deze luchthavens omgeleid en de terugkerende reizigers worden per bus naar België teruggebracht.

Derde van IC-treinen

Hinder grootst in Wallonië

In Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg , en in een deel van Waals-Brabant .

“Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen, dat noodzakelijk is om het treinverkeer veilig te laten verlopen”, luidt het. “Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen.” De NMBS raadt reizigers aan om de routeplanner te raadplegen voor ze naar het station vertrekken. Die zal alleen de treinen aangeven die effectief rijden.