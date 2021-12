Nationaal Veiligheidsplan raakt niet voor 1 januari klaar

Het document, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zat in de laatste fase voor de goedkeuring, tot eerder deze maand bekendraakte dat fiscale fraude geen van de zeven fenomenen was die "bijzondere aandacht" zouden krijgen van de politie. Dat zette volgens De Tijd de Vivaldi-coalitie onder druk. De socialisten en de groenen spraken hun afkeuring uit, terwijl Open Vld vond dat de politie nu eenmaal prioriteiten moet stellen.

Ontwerp wordt opnieuw bekeken

Naast de discussie in de regering over de fiscale fraude uitte ook het College van procureurs-generaal kritiek. De procureurs-generaal moesten een advies uitbrengen over de inhoud van het Veiligheidsplan, maar in een brief aan de regering gingen ze amper in op de inhoud omdat het probleem volgens de topmagistraten elders ligt: het schrijnende gebrek aan personeel, middelen en budgetten bij de federale gerechtelijke politie die de georganiseerde misdaad in ons land bestrijdt.