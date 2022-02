Nationaal Referentielabo waarschuwt: “Niet uitgesloten dat we binnen de maand nieuwe piek krijgen door toename BA.2"

VDAB ziet kloof bij werkzoeken­den: ze willen verkoper worden, maar jobmarkt vraagt leraars

Het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen is eind januari uitgekomen op 185.747. Dat is een daling met 15,1% in vergelijking met een jaar eerder. De jongerenwerkloosheid (-25 jaar) tekende met minus 21,4 % de grootste daling op. Nog opvallend: er gaapt een kloof tussen de jobinteresses van werkzoekenden en de reële vacatures.

