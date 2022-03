Nationaal Geluksonderzoek: vooral jongeren voelen zich eindelijk gelukkiger, maar corona laat sporen na

Supermark­ten beperken verkoop van reeks producten door grote vraag: “Consumptie is laatste dagen niet meer normaal”

Warenhuisketen Colruyt limiteert de verkoop van bloem en olie per klant. Dat is een gevolg van de grote vraag naar deze producten. Ook Lidl, Okay en Aveve beperken de verkoop van een reeks producten.

18 maart