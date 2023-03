Nationaal Drugscommissariaat krijgt groen licht in Kamer

Wagens en horecaza­ken worden zwaar geviseerd in Aarschot, maar haast geen buit: “Bij mij lag er enkel wat glas en bloed”

Vandalenstreken of inbrekers, er was op het eerste gezicht weinig verschil te zien donderdagochtend in Aarschot. Hoewel er in tal van handelszaken en auto’s werd toegeslagen werd nergens een grote buit gemaakt - hier een sleutelbos, en daar wat kleingeld. De schade is overal echter meer dan aanzienlijk. De politie is dan ook volop op zoek naar de daders. Daarvoor roept ze nu ook de hulp in van buurtbewoners.