Nationaal Crisiscentrum: “Belgen het best voorbereid op stormen en pandemieën”

De voorbereiding op de risico's van hevige stormen, hittegolven of pandemieën is zeer uiteenlopend. Het gaat onder meer over informatie opzoeken, voldoende water drinken bij hitte, water besparen bij droogte en tuinmeubels vastzetten voor een storm. Belgen zijn volgens het onderzoek het best op deze risico's voorbereid omdat we daarmee vaak of recent geconfronteerd werden. Bij gevaar waar de kans kleiner is om mee geconfronteerd te worden, zoals een grootschalige elektriciteitspanne of een nucleair ongeval, is de kennis over preventieve maatregelen ook beperkter.