Nathalie Baeten (47) treedt uit de schaduw van haar man Marc Coucke: "Tijd rijp om de ondernemer in mezelf los te laten"

Het spierwitte kasteel in het Oost-Vlaamse Merelbeke, omgeven door weelderig groen, lijkt uit een sprookjesboek te zijn weggesprongen. De thuishaven van de Couckes - het gezin telt met Alysée (13) en Chloé (16) twee dochters én een poedel, genaamd Couckie - zou zo op een postkaart kunnen staan. In de aanpalende orangerie maakt de bevallige Nathalie Baeten haar opwachting, een tikje zenuwachtig en wat beschroomd "want ik ben het echt niet gewoon om een interview over mezelf te geven". Ze weet voor het moment niet goed waar haar hoofd staat. Sinds ze zich met 'Le Parfum de Nathalie' - een lijn van geurkaarsen en -stokjes, huisparfum, handcrème, douchegel en bodylotion - op de markt waagt, is de balans hier toch even zoek. Want die wederhelft van haar heeft met 22 bedrijven en een Anderlechtse voetbalploeg nu ook weer niet zo veel tijd op overschot. En haar eigen zaak is niet echt bedoeld als een soort bezigheidstherapie. "Er heeft zonet een bedrijf honderd bestellingen geplaatst voor zakenrelaties van over de hele wereld, tot in de Verenigde Arabische Emiraten toe", zegt ze. "Het gaat zo hard dat ik al iemand in dienst zal moeten nemen om alles in dozen in te pakken, want ik krijg het alleen niet meer gebolwerkt. Ik ga het missen dat elke bestelling door mijn handen passeert."