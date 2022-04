Nand geeft zijn verjaardagscadeaus aan kinderen uit Oekraïne

“Niet rond de pot draaien: Zorginspec­tie heeft te weinig inspec­teurs om alle kinderdag­ver­blij­ven tijdig te controle­ren”

De Zorginspectie beschikt niet over voldoende inspecteurs om alle kinderdagverblijven in Vlaanderen binnen de voorziene termijnen te onderzoeken. Dat verklaarde Karine Moykens, de secretaris-generaal van het Departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) in de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang.

22 april