Nadine Van Der Linden neemt afscheid van Martine Tanghe: “Ze zijn helaas met velen: mensen die na lang werken, slechts kort konden genieten. Deze vakvrouw was zo veel meer gegund”

In september vorig jaar beklom Martine Tanghe, zo'n twee jaar na haar pensioen, opnieuw een podium. Als voorleesoma in de muzikale vertelling ‘Morris’, die de theaterzalen zal rondgaan. We konden haar toen uitgebreid spreken over de voorstelling en het afscheid van VRT. “Ik heb wel wat ervaring met verhalen vertellen.”