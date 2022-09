Nadia Naji (Groen) snoeihard voor Vlaams energieminister Zuhal Demir: “Wat doet zij eigenlijk?”

Naji, die samen met Jeremie Vaneeckhout voorzitter van Groen is, deed haar uitspraken toen zij gevraagd werd of ze Demir een goede minister van Energie vindt. “Ik zeg niet dat ze doelbewust blokkeert, maar het is wel het resultaat van haar beleid”, nuanceert ze. “Ventilus is het beste voorbeeld. Zij is bevoegd, zij moet beslissen, maar neen, ze blijft maar deadlines uitstellen.” Naast Demir hekelt Naji ook “de collega’s van CD&V”. “Ik mis ook daar ruggengraat om knopen door te hakken.”

Ventilus is de nieuwe link in ons elektriciteitsnetwerk die nodig is om onder meer stroom van de windparken op de Noordzee aan land te brengen. Dat moet volgens Naji bovengronds gebeuren. “Dat zal vijf miljard euro minder kosten”, zegt ze in De Zondag. “Het gaat trouwens over een equivalent van maar liefst 3,5 kerncentrales. Dus ja, we kunnen zonder kernenergie, maar dan moeten we wel beleid voeren. Maar wat doet Demir? Niets. En wie betaalt het getreuzel? De mensen, hè.”

Kritiek

Ook haar ‘eigen’ Energieminister, Tinne Van der Straeten, heeft de afgelopen tijd veel kritiek moeten incasseren, maar Naji staat vierkant achter haar partijgenote. “Ik vind dat ze het goed doet. Zij heeft wel degelijk haar Europese collega’s kunnen overtuigen dat er een prijsplafond moet komen. Dat wordt momenteel uitgewerkt door experten. Wij blijven daarvoor gaan”, zegt ze. “Het is wel zo dat we de voorbije jaren niet altijd even goed gereageerd hebben op kritiek. Dat geldt niet specifiek voor Tinne. Maar als ik ook even mag: het is niet makkelijk om in dit harde klimaat naar buiten te komen met moedige standpunten. Wij doen dat wel en zullen dat blijven doen.”

Al het nieuws over Ventilus vind je in ons dossier.

Volledig scherm Vlaams Energieminister Zuhal Demir (N-VA) en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). © Photo News - BELGA