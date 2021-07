Nadia en haar dochter opgelicht door zwembadbouwer uit Wommelgem: “Ik heb hiervoor geleend”

Zijn er fouten gemaakt bij het zware noodweer? Onderzoeks­rech­ter aangesteld voor mogelijke onopzette­lij­ke doodslag

20:22 Er is een Luikse onderzoeksrechter aangesteld na de overstromingsramp van 14, 15 en 16 juli. In de provincie Luik kwamen daarbij 37 mensen om het leven. De onderzoeksrechter moet op zoek gaan naar eventuele verantwoordelijken, die vervolgd kunnen worden voor onopzettelijke doodslag, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Dat zegt de procureur des Konings van Luik.