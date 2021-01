Nadenken, overleggen... en wachten: pas vrijdag wordt knoop over strengere reisregels doorgehakt

Street Art Antwerp organi­seert wedstrijd om Belgische street artists in de verf zetten: “Winnaar mag zich gratis uitleven op muur in Antwerpen”

18 januari 2020 was een jaar waarin wandelen en je buurt herontdekken zowat de enige outdoor ontspanning was. We genoten van de natuur rond de deur én de muurschilderingen waar we ons oog nog niet eerder op lieten vallen. Daarom selecteerde Street Art Antwerp net dit jaar honderd straatkunstwerken van Belgische makelij. Instagramvolgers kozen er de beste dertig uit en eind deze maand wordt de winnaar bekend.