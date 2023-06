Nadat rechter zich terugtrekt uit onderzoek Qatargate: zo verweven blijken politiek en justitie in ons land

Het kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel: onderzoeksrechter Michel Claise trok zich plots terug uit het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement - Qatargate - wegens een mogelijk belangenconflict. Zijn oudste zoon bleek al vijf jaar zaken te doen met de zoon van Europarlementslid Marie Arena (PS), die genoemd wordt in het dossier. De ex-man van Arena is dan weer getrouwd met minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Die laatste had een maand voor de Qatargate-bom barstte een ontmoeting met de Qatarese minister die ook een centrale rol speelde in de hele affaire. Of hoe verweven justitie en politiek zijn in ons land.

Het was de Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’ die de kat de bel aan bond vandaag. Eerder deze maand vertelde voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement en verdachte in Qatargate Eva Kaili in een interview met het dagblad dat spilfiguur Pier Antonio Panzeri tijdens zijn eerste verhoor de namen noemde van twee Italiaans sprekende parlementsleden. “De ene werd gearresteerd, de andere werd ongemoeid gelaten. Ik vraag me nog altijd af waarom. Misschien omdat ze beschermd werd en van een speciale immuniteit genoot?”

Kaili verwees respectievelijk naar Marc Tarabella en Marie Arena. Toen de Belgische politie in december huiszoekingen uitvoerde in de zaak, viel ze ook binnen bij een medewerker van Arena. De man bleek als expert vermeld te zijn op de website van de vzw Fight Impunity van Panzeri. Ook Arena werd vaak gezien op activiteiten van die vzw en ze is goed bevriend met Panzeri. Zelf heet ze vrij te zijn van alle verdenking.

Extra dimensie

De uitspraak van Kaili krijgt een extra dimensie na de exit van onderzoeksrechter Michel Claise. Die werd door de advocaat van Tarabella tot opstappen gedwongen nadat die ontdekte dat de zoon van Claise en de zoon van Arena (en haar intussen ex-man Olivier Lemaire) sinds 2018 samen een bedrijfje hebben dat gespecialiseerd is in de verkoop van cannabisolie.

KIJK. Spilfiguur in Qatargate wordt spijtoptant

Dat bedrijfje zou ook een beroep doen op dezelfde boekhouder als een aantal vzw’s die opduiken in het Qatardossier, onder meer Fight Impunity van Pier Antonio Panzeri.

De ex-man van Arena hertrouwde later met minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Dat maakt dus dat Lahbib de stiefmoeder is van de zoon van Arena.

Ontmoeting

‘Corriere della Sera’ wijst er verder op dat Lahbib in november vorig jaar - een maand voor de Qatargate-bom barstte - een ontmoeting had met de Qatarese minister van Arbeid Ali ben Samikh Al-Marri, de man die de steekpenningen betaald zou hebben via de vzw Fight Impunity. Zelf vertelde Lahbib dat ze met hem sprak over mensenrechten, waaronder vrouwenrechten en de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap.

En dan is er nog de link van de vrijmetselarij. Onderzoeksrechter Michel Claise is een trotse vrijmetselaar. In een interview met ‘Le Soir’ vertelde hij dat hij daar 35 jaar geleden mee in contact kwam toen hij als advocaat werkte in het kantoor van Guy Uyttendaele. Hij had Uyttendaele leren kennen via zijn zoon Marc, een goede vriend van hem en de latere echtgenoot van PS-kopstuk Laurette Onkelinx. Opmerkelijk detail: Marc Uyttendaele is een van de advocaten van spilfiguur en spijtoptant Panzeri.

Vrijmetselaar

Volgens de krant ‘Sudinfo’ zou Claise “ruim voor” hij zich terugtrok wegens een mogelijk belangenconflict erop gewezen zijn door een andere vrijmetselaar dat hij “te veel deed om Arena te dekken”. Arena is ook vrijmetselaar en Claise zou haar tussen 2015 en 2017 “meerdere keren” in het parlement ontmoet hebben.

UITGELEGD. Wat is Qatargate? Het federaal parket doet een grootscheeps onderzoek naar pogingen van Qatar en Marokko om de besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw ‘Fight Impunity’ geprobeerd hebben beslissingen en resoluties van het Europees Parlement te beïnvloeden. Op 9 december werden niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Op 11 februari werd ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst. Figa-Talamanca werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten, terwijl de vier andere verdachten allemaal onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Onderzoeksrechter Claise besliste vervolgens om Tarabella, Giorgi en Kaili onder voorwaarden vrij te laten. Lees ook: Wie is wie in het Qatargate-schandaal? (+)