Nadat de abdij het stikstofdossier nieuw leven inblies: Crevits zet deur open voor bijsturing

Vlaanderen spendeert vier keer minder dan ‘gidsland’ Zweden aan kinderop­vang: 2,2 euro per kind per uur

Vlaanderen spendeert maar 2,2 euro per uur en per kind in de opvang. Dat is vier keer minder dan ‘gidsland’ Zweden (8,8 euro). Dat blijkt uit berekeningen van expert Wim Van Lancker (KU Leuven), waarover De Standaard woensdag bericht.

27 april