Nachtelijk feest met tientallen studenten stilgelegd in Louvain-la-Neuve

Wat bezielt jongeren die lockdown­feest­jes organise­ren? “We hingen zwarte doeken voor de ramen zodat niemand binnen kon kijken”

30 april Begin deze maand kwamen zo'n 2.000 jongeren samen in het Brusselse Ter Kamerenbos voor La Boum. Het onofficiële evenement liep compleet uit de hand, en dit weekend staat een tweede editie gepland. Of het zal doorgaan, is nog niet zeker. Wat wel zeker is: bij jongeren kriebelt het om te feesten. Logisch, na een jaar in lockdown. Toch zijn er ook sommigen die de coronaregels al een hele tijd aan hun laars lappen. Sam* (26) en Cedric* (20) getuigen over waarom ze ervoor kozen lockdownfeestjes te organiseren. “Dat feest was het hoogtepunt van het jaar. Spijt heb ik niet.”