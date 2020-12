Nabestaanden dienen klacht in tegen woonzorgcentrum Mol na sinterklaasbezoek: zus van eerste overleden bewoner getuigt

Zwaarbe­wolkt met nog enkele plaatselij­ke winterse buien

12:55 Het is maandagochtend gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen is het in de voormiddag uitkijken voor gladde wegen door rijm- en ijsplekken. In de Ardennen kan het lokaal nog wat licht sneeuwen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met een paar lokale buien die eventueel winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 0 graden op de Ardense hoogte en 5 graden in Vlaanderen. Er waait een matige zuidenwind. Het KMI waarschuwt ook voor gladheid.