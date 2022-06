Naast Telenet, Orange en Proximus nu ook vierde grote telecomspeler in België

HET DEBAT. Is een alcoholver­bod voor jeugdkam­pen een goed idee? Dit is jullie mening

Vier Waalse gemeenten hebben een alcoholverbod opgelegd tijdens kampen van jeugdbewegingen deze zomer. Volgens een van de burgemeesters moesten de politie en de Waalse dienst voor natuur en bossen vorig jaar meerdere keren uitrukken omdat het misliep. Scouts en Gidsen Vlaanderen noemt de maatregel “een brug te ver”. Wat denk jij? Is het een goed idee om alcohol te verbieden tijdens jeugdkampen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

